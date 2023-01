Dopo nove vittorie consecutive i Boston Celtics perdono e lo fanno per mano di Paolo Banchero: l’azzurro mette a referto 23 punti, regalando così un importante successo ai suoi Orlando Magic. Protagonisti della serata anche Carter Jr. – autore di una doppia doppia da 21 punti e 11 assist – e Cole Anthony (18 punti per lui).

È stata la notte di Paolo Banchero, autore di una splendida partita che ha messo fine alla striscia di vittorie dei Boston Celtics. L’azzurro ha messo a referto 23 punti, cinque rimbalzi e due assist, registrando il 53.9% dal tiro (7/13) e il 60.1% da tre punti, dove realizza tre triple su cinque tentativi.

Dopo due anni e mezzo Jonathan Isaac è tornato a giocare una partita NBA e, contro Boston, ha pescato dal cilindro una buona prestazione come racconta coach Jamahal Mosley nel post partita:

Lo stesso Banchero ha parlato del ritorno in campo di Isaac e della sua prestazione:

"Jonathan (Isaac) was one of the first guys to text my phone after I was drafted here. He's been a huge leader in the locker room for everybody, a positive voice, sending messages to the group chat… All the little things he does as a teammate."

