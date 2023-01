Boccata d’ossigeno per i Portland Trail Blazers che mettono fine al trend negativo di tre sconfitte consecutive: è Damian Lillard a vestire i panni del supereroe mettendo a referto 37 punti e 12 assist, letale come sempre dal campo (12/19) e nel tiro da tre (7/11). Lillard sale così al settimo posto della classica All-time dei migliori realizzatori di tiri da tre punti.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving to 7th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/ihRIxh9Tn8

Le sette triple segnate questa notte da Damian Lillard lo portano al settimo posto della classifica All-time dei migliori realizzatori di tiri da tre, a meno sei dal sesto posto occupato da Vince Carter. Per la superstar di Portland conta più la vittoria di oggi rispetto al suo traguardo personale:

“Fa sicuramente piacere essere in quella classifica, ma ce ne sono tanti davanti a me: per me l’importante è dare il massimo per vincere, i record fanno piacere ma vengono dopo. Oggi abbiamo giocato come vorremmo fare in ogni partita: nel secondo tempo e in particolare nel terzo quarto abbiamo preso il largo, giocando molto bene sia in difesa che in attacco. Avevamo bisogno di questa vittoria, in questo momento non dobbiamo lamentarci di come arrivano i punti, l’importante è vincere”