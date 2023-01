Vittoria pesante per i Philadelphia 76ers che nella notte superano Portland 105-95: i riflettori sono tutti su Joel Embiid, autore di una prestazione magistrale fatta di 32 punti, nove rimbalzi e due assist. Per Philly si tratta della quarta vittoria consecutiva.

The 76ers have won 4 straight games, all on the road.

They have won 6 straight road games – the longest active streak in the NBA. pic.twitter.com/jVVAlmf9U5

— StatMuse (@statmuse) January 20, 2023