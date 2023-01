Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, i Phoenix Suns ritrovano la vittoria contro i Nets: orfani di Chris Paul, la franchigia dell’Arizona punta tutto su Deandre Ayton e Mikal Bridges, ma la notizia più bella è che ritrova Cam Johnson, in campo dopo aver saltato 37 partite per infortunio.

Cam Johnson in his return:

19 PTS

6 REB

2 BLK

1 STL@PayPal | #WeAreTheValley pic.twitter.com/cJfNkRf2nP — Phoenix Suns (@Suns) January 20, 2023

Phoenix Suns, Monty Williams: “Bello riavere Cam tra noi”

Una vittoria che dà morale ai Phoenix Suns, in questa stagione più volte protagonisti di prestazioni altalenanti. Nel successo contro Brooklyn hanno ritrovato Cam Johnson dopo un lungo stop, una bellissima notizia come afferma anche coach Monty Williams nel post partita, dove loda anche il suo pubblico per l’accoglienza riservata a Johnson:

“Rivedere Cam in campo è una bella sensazione, per noi ma anche per i nostri tifosi: avete sentito tutti come l’hanno accolto, è stata una vera dimostrazione d’amore. Noi abbiamo fatto di tutto per cercare la vittoria perché la volevamo tanto, ma non ci saremmo riusciti senza l’aiuto dei nostri tifosi: loro fanno parte della nostra squadra, sono incredibili”

"…to have (Cam Johnson) check in the game and feel that love from the community, from our fans, I thought it was awesome." You nailed it tonight, @Suns fans.#WeAreTheValley | @PlayAtGila pic.twitter.com/NZWJgSUNrP — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) January 20, 2023

Ai primi punti segnati da Cam Johnson il pubblico gli ha riservato una standing ovation bellissima, incitandolo per tutto il resto della partita. Alla fine Johnson si porta a casa 19 punti, ma soprattutto la soddisfazione di essere tornato a giocare dopo un lungo stop:

“Non ho parole per dirti quanto sono felice di essere tornato in campo. L’atmosfera era fantastica soprattutto grazie ai nostri tifosi, sono stati fondamentali e mi hanno fatto sentire come se fossi sempre stato lì con loro”

Leggi anche:

NBA, Joel Embiid regala ai 76ers la quarta vittoria consecutiva

NBA, Boston Celtics corsari all’overtime contro Golden State