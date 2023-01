I Boston Celtics vincono una partita incredibile contro i Golden State Warriors: la tripla di Jaylen Brown a 18 secondi dalla fine regala ai biancoverdi l’overtime che, alla fine, registra un 121-118 a loro favore. Doppia doppia per Jayson Tatum, che regala alla sua squadra l’ottava vittoria consecutiva.

Lightning struck in tonight's @JetBlue Play of the Game ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/NXQGL4qV0Q

Uno dei protagonisti assoluti della vittoria dei Boston Celtics è Jayson Tatum che, con i suoi 34 punti, 19 rimbalzi (career-high) e sei assist, regala ai biancoverdi la prima vittoria contro gli Warriors dopo le NBA Finals dello scorso anno. Quella di stanotte era la seconda volta che le due squadre si incontravano in stagione e – dopo la sconfitta di novembre – Boston voleva invertire il trend, come racconta Tatum in conferenza stampa:

Jayson Tatum talks about the team's mindset heading into tonight's matchup with the Warriors pic.twitter.com/pvomTJBesG

Colui che ha forzato l’overtime con una tripla – concedendo di fatto una seconda chance di vittoria ai Boston Celtics – è Jaylen Brown che, nel post partita, racconta come ha vissuto la partita:

"The energy level was high… we just battled it out"

Jaylen Brown on the C's ability to fight back tonight pic.twitter.com/Rlfy8Tcj1c

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 20, 2023