NBA, Jason Kidd critico: “Dobbiamo giocare in difesa”

Nelle ultime settimane i Dallas Mavericks si trovano in un momento di difficoltà, e da inizio gennaio hanno accumulato due vittorie e sei sconfitte. Stanotte è arrivato un’altra sconfitta per 122-130 contro gli Atlanta Hawks, e Dallas attualmente si trova in quinta posizione nella Western Conference con un record di 24-22. A fine partita l’head coach Jason Kidd ha criticato i suoi giocatori per lo scarso impegno difensivo. Dallas, dopo aver avuto la settima miglior difesa per efficienza difensiva la scorsa stagione, è sprofondata al 25esimo posto nella speciale classifica. Kidd ha detto:

“Prima di trovare delle soluzioni per migliorare la difesa, bisogna continuare a chiedere a questi ragazzi di giocare in difesa. Non possiamo limitarci alla metà campo offensiva. Questa notte abbiamo regalato 130 punti, e gli avversari hanno tirato con il 57% dal campo. E’ stato un allenamento di tiro per loro. In questa lega, se giochi così perdi, non importa se hai Luka, LeBron o Kareem. Non importa quanti punti segnerai, finirai sempre per perdere”

Con una certa dose di sarcasmo, Jason Kidd ha poi aggiunto,:

“Quindi fino a quando non metteremo un impegno diverso nel giocare in difesa e nel capire cosa dobbiamo fare, segneremo 120 punti, ma ne prenderemo 130 o 140. Una sera potremmo anche prenderne 150, ma saremmo contenti perché magari abbiamo segnato in attacco e quindi non sembrerà una sconfitta troppo pesante”

Gli infortuni sono una chiave per spiegare i problemi in difesa dei Mavs. Dallas non ha potuto contare per diverse partite su alcuni specialisti difensivi come Dorian Finney-Smith e Josh Green, che sono tornati nell’impegno di stanotte contro gli Hawks. Anche l’assenza di Maxi Kleber, giocatore chiave per la difesa del pitturato, si è fatta sentire sotto canestro. Questi infortuni non possono però servire come scusanti, e proprio Luka Doncic, protagonista dell’attacco che è quinto nella lega per rating offensivo, ha detto:

“Siamo bravi in attacco, ma dobbiamo essere sicuri di mettere lo stesso tipo di impegno anche nella metà campo difensiva”

