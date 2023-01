NBA, ritorno in campo e vittoria per Bradley Beal

Bradley Beal torna in campo con il sorriso dopo un’assenza di cinque partite e i suoi Wizards battono i Knicks al Madison Square Garden. La stella di Washington aveva saltato gli ultimi impegni per un problema al tendine del ginocchio sinistro. Nel suo ritorno in campo ha messo a referto 18 punti, quattro rimbalzi e quattro assist in 29 punti, e ha dato un contributo fondamentale per la vittoria dei suoi per 116-105. A fine partita Beal ha parlato delle sensazioni di tornare in campo dopo uno stop:

“E’ stato bello. E’ bello poter tornare in campo con questi ragazzi e sentire tutte le emozioni di quando si gioca. Ho giocato bene nei miei minuti, ho giocato duramente e ho provato a portarci una vittoria. Onestamente, è davvero bello essere tornato”

Bradley Beal ha dovuto saltare diverse partite per il problema al tendine del ginocchio sinistro. Lo scorso tre gennaio era tornato in campo contro i Bucks, ma dopo soli tredici minuti sul parquet era stato costretto a uscire per il dolore. Dopo la partita di stanotte ha detto che il problema dovrebbe ormai essere alle spalle, ma lascerà allo staff medico le opportune valutazioni:

“Probabilmente l’ho superato, ma ci penserà lo staff. Mi hanno più o meno detto che non devo parlarne di questo problema, e quindi è compito loro. Sono fiducioso di averlo superato, ma sono ancora cauto. I tendini del ginocchio sono pericolosi. Molti giocatori si infortunano più volte quella della stessa gamba o l’altro. Quindi devo essere sicuro di seguire la mia routine e stare davanti al problema”

Nelle 24 partite giocate in stagione, Bradley Beal ha avuto una media di 22.9 punti, 3.5 rimbalzi e 5.2 assist, tirando con il 52.5% dal campo. Gli Wizards si trovano ora in 12esima posizione nella Eastern Conference, e quindi fuori la zona Play-In, con un record di 19 vittorie e 26 sconfitte.

