NBA, infortunio per Jaylen Brown: le condizioni del giocatore dei Boston Celtics

Dopo aver registrato una delle sue migliori partite pochi giorni fa, Jaylen Brown ha riportato un infortunio che potrebbe costringerlo a rimanere fuori per un breve periodo di tempo. Il giocatore dei Boston Celtics, infatti, dopo gli ultimi esami strumentali starà ai box per problemi ad un adduttore. Secondo quanto svelato da coach Joe Mazzulla, Jaylen potrebbe stare fuori “una o due settimane”:

“Prevedo che sarà un’assenza piuttosto breve. Probabilmente una o due settimane.”

Nella notte, contro i Nets il giocatore ha effettivamente completato il riscaldamento, ma non era particolarmente in forma per poter giocare:

“So che ha provato a giocare oggi, ma non ci è riuscito. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, vedremo come reagirà ai trattamenti.

Il classe 1996 potrebbe sottoporsi ad una risonanza magnetica più approfondita nelle prossime ore. Dall’inizio della stagione, Brown viaggia con una media di 27.2 punti a partita, tirando con il 49.8% dal campo. Si tratta di cifre career high per lui che rappresenta la colonna portante – insieme a Tatum – di questi Celtics.

Leggi Anche

All-Star Game NBA 2023, seconda tornata di votazioni: LeBron James sempre in testa

NBA, infortunio Tyrese Haliburton: fuori almeno 2 settimane

NBA, Nikola Jokic in doppia doppia contro i Suns