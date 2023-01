NBA, Ricky Rubio è tornato nella notte: “Ho lavorato tanto per essere ancora qui”

Come previsto nei giorni scorsi, Ricky Rubio ha finalmente fatto il suo ritorno alle competizioni stasera, dopo aver accusato – più di un anno fa – la rottura del legamento crociato anteriore. Lo spagnolo ha avuto un ottimo impatto nel match contro Portland, andando a referto con 9 punti e 3 rimbalzi in 10 minuti. Queste le parole del play subito dopo il match:

“Come sono le sensazioni di rientro? Ci si sente bene. All’inizio è stato strano, soprattutto perché è nuovamente una prima volta, ma dopo è sembrato normale. Ovviamente il ritmo e tutte queste cose verranno pian piano, ma oggi c’era molta emozione. Ho lavorato duramente tutto l’anno per essere in salute oggi. Ssono grato di essere tornato in campo a giocare a basket. È stato un periodo frustrante, ma finalmente sono in campo a giocare a basket, a praticare lo sport che amo. Stare in campo è il modo in cui comunico, direi, attraverso il mio gioco e il modo in cui condivido quell’intesa con i miei compagni di squadra.”

Anche i suoi compagni di squadra si sono detti felici del rientro di Rubio, a partire da Donovan Mitchell che ha incrociato la sua strada durante l’anno da rookie:

“Non riuscivo a smettere di sorridere. È stato come il mio anno da rookie. Per me è come se si fosse chiuso il cerchio, ma è bello vederlo in campo dopo l’infortunio. Poi vederlo segnare due grandi tiri da 3 punti e guidare l’attacco è stato il massimo.”

Inizialmente ci si aspettava che avrebbe giocato solo brevemente nel primo tempo, ma JB Bickerstaff lo ha schierato anche nel 3° quarto. Lo spagnolo ha detto di sentirsi bene fisicamente, anche perché ha lavorato molto sul suo cardio per il rientro.

“Non ho lavorato solo per tornare oggi”, ha detto Rubio. “Ho lavorato sodo per tornare più forte che mai. Non si tratta solo di oggi. Non vedo l’ora di mettere a segno una stagione solida”

