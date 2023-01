All-Star Game NBA 2023, seconda tornata di votazioni: LeBron James sempre in testa

La NBA in serata ha reso noti i risultati della seconda tornata di votazioni dell’All-Star Game 2023, una settimana dopo la prima. LeBron James è ancora in testa, con più preferenze rispetto a tutti gli altri. Il nativo di Akron si trova davanti a Kevin Durant, seguito sempre più da vicino da Giannis Antetokounmpo. Stephen Curry rimane al 4° posto. Il cambiamento principale è da individuare in Jayson Tatum il quale ha completato il sorpasso nei confronti di Joel Embiid tra i giocatori frountcourt ad Est.

In questo momento, i quintetti delle due compagini sarebbero composti in questa maniera – prima delle indicazioni da parte di giornalisti e giocatori stessi:

Team Est:

Kevin Durant

Giannis Antetokounmpo

Jayson Tatum

Kyrie Irving

Donovan Mitchell

Team Ovest:

LeBron James

Nikola Jokic

Antonio Davis

Stefano Curry

Luca Doncic

Leggi Anche

NBA, infortunio Tyrese Haliburton: fuori almeno 2 settimane

NBA, Nikola Jokic in doppia doppia contro i Suns

NBA, infortunio Otto Porter Jr.: stagione finita per lui