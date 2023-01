La Ball Arena continua a rimanere imbattuta: con la vittoria di questa notte contro Phoenix, infatti, salgono a 12 i successi consecutivi dei Denver Nuggets, guidati ancora una volta da Nikola Jokic e dalla sua doppia doppia da 21 punti e 18 rimbalzi.

12esima vittoria consecutiva tra le mura amiche per i Denver Nuggets, ennesima prestazione incredibile di Nikola Jokic – che viaggia attualmente con una media di 25 punti, 10.8 rimbalzi e 9.7 assist – e il bel gioco espresso dalla squadra che mette in risalto tutti (vedi i 21 punti di Hyland e i 16 di Jamal Murray), tutte condizioni ottimali secondo coach Mike Malone.

L’allenatore dei Nuggets, nel post partita, si sofferma su questi aspetti e sul contributo dei tifosi, visto l’ottimo trend casalingo:

“I tifosi sono stati incredibili, sono stati la nostra arma in più: c’è un motivo se in casa andiamo così bene, sicuramente è anche merito loro. Per noi giocare in casa è un grande vantaggio e rimarrà tale grazie al contributo dei fans. Loro e il fatto che stiamo giocando bene ci fa essere in questa situazione: mi piace come attacchiamo, come facciamo girare la palla e come difendiamo, tutti sono coinvolti e riescono a esprimersi al meglio. Jokic è un ragazzo importante per noi, ogni volta mi stupisco per quello che fa”

"Your home court has to have an advantage. Our fans have been terrific, and I just love how we’re playing"

