NBA, i Lakers perdono contro Dallas dopo due overtime: tensione Westbrook-Doncic

In una partita particolarmente fisica, i Los Angeles Lakers hanno perso contro i Dallas Mavericks dopo due overtime. I Lakers hanno ceduto con il punteggio finale di 119-115, dopo aver sbagliato tanti tiri aperti e pagato l’imprecisione ai liberi. È la seconda sconfitta consecutiva dei gialloviola dopo che la squadra aveva vinto le cinque precedenti. Il potenziale tentativo da tre di Brown non è andato a segno, mentre ci sono state polemiche per il contatto di Hardaway sulla mano del giocatore, mentre stava tirando.

Josh Tiven, arbitro NBA, ha quindi confermato che la difesa di Hardaway è stata legale poiché “ha preso un pezzo di palla e poi è avvenuto il contatto con la mano dell’avversario, il che è una giocata legale e il fallo non è stato correttamente ravvisato.”

CLEAR foul on Troy Brown Jr by Tim Hardaway Jr, Lakers should’ve shot 3 free throws to win the game pic.twitter.com/Vd0vmDsRki — 🇨🇩🇸🇱 (@8Flavs) January 13, 2023

NBA, Lakers-Dallas: storie teste tra Westbrook-Doncic

Dall’altra parte, Doncic ha guidato i Mavericks con 35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Wood ha registrato una doppia doppia e cinque stoppate, mentre Spencer Dinwiddie ha segnato otto dei suoi 17 punti nei due tempi supplementari. Storie tese, poi, tra Doncic e Westbrook. A circa 3 minuti dalla fine del primo supplementare, il play dei Lakers ha dato una spallata allo sloveno, mentre quest’ultimo cercava di avanzare in palleggio. Un gesto non gradito dall’ex Real Madrid, che ha causato un piccolo parapiglia tra i due. Gli arbitri hanno quindi ravvisato un “transition take foul” e un tecnico a Westbrook.

Luka Doncic not happy about the Westbrook bump, they talk it out after lol pic.twitter.com/d2ASq9WZy5 — Ted Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) January 13, 2023

