Blake Griffin si lancia nel business agricolo: con lui altri giocatori NBA

Una cordata composta da circa 25 atleti, tra i quali figurano i giocatori NBA Blake Griffin, Khris Middleton e Kemba Walker – sta valutando l’acquisto di una fattoria in Iowa per una cifra vicina ai $5 milioni di dollari. L’indiscrezione viene riportata da Front Office Sports, che aggiunge alcuni dettagli: la struttura occupa una superficie di 104 acri ed è specializzata nelle colture di mais e soia. La logica dell’investimento, sostenuto dalla piattaforma Patricof Co. è quella di garantire una concessione di terreno agli agricoltori, ottenendo in cambio una percentuale annuale. Le dichiarazioni del fondatore, Mark Patricof:

“Abbiamo completato tre investimenti lo scorso anno, dopo i sei di quello ancora precedente. Il mercato è cambiato, il mondo è cambiato. I prezzi non sono necessariamente scesi, come invece sarebbe dovuto accadere alle valutazioni. La cosa ci ha frenato. Questo era il momento giusto.”

Il business è previsto in espansione, fino ad un totale di cinque impianti.

