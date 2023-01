NBA, i Kings annientano Orlando. Coach Brown: “Possiamo giocare ancora meglio di così”

Sacramento continua a sorprendere e batte anche i Magic 111-136 al Golden 1 Center. Kings che ritrovano la via del successo – dopo la sconfitta con i Lakers – mandando ben 8 giocatori in doppia cifra e stabilendo il record di franchigia di triple segnate in una partita con 23. Con questo successo i californiani si avvicinano al sogno Playoff che inizia ormai a concretizzarsi: al momento si trovano al quinto posto della Western Conference con un record di 21-18.

DELLY!!! That 3 sets the franchise record for threes made in a game (23). pic.twitter.com/Llu6k7lWfQ — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 10, 2023

Coach Mike Brown si è espresso così a fine partita:

“Tutto quello che so è che abbiamo segnato 42 punti in area. Ci abbiamo lavorato negli ultimi giorni ed è stato bellissimo vederlo. Possiamo anche giocare meglio di così. Orlando ha segnato 78 punti in area la prima volta che abbiamo giocato contro di loro. Vedere i miei ragazzi fare il loro lavoro, parlare e difendere è stato bellissimo da vedere.” “I ragazzi fanno un gran lavoro nel girare palla e spaziare il campo. Sono convinto che sappiamo come fare canestro e come farlo ad alti livelli. Dobbiamo difendere bene per arrivare dove vogliamo e tutto inizia dal difendere il pitturato e contestare bene i tiri. Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi stasera soprattutto dopo averci lavorato molto nell’ultimo periodo.”

Guidati dal duo Fox-Sabonis e dal sempreverde Harrison Barnes, Sacramento inizia ad intravedere il traguardo Playoff che manca dalla stagione 2005-2006.

