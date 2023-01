Vittoria al cardiopalma per i Boston Celtics contro i Chicago Bulls: Jayson Tatum tira fuori dal cilindro una prestazione da 32 punti, ma è Al Horford a prendersi gli applausi finali grazie alla tripla che fissa il punteggio su 104-99 a 24 secondi dalla fine della partita.

Jayson Tatum: “Vittoria? Dobbiamo ringraziare Horford”

Jayson Tatum spicca per i suoi 32 punti realizzati, ma a mettere la vittoria in ghiaccio è stato Al Horford: a 24 secondi dalla fine, infatti, ha siglato la tripla che ha permesso ai Boston Celtics di centrare la terza partita consecutiva. Un tiro importantissimo, come racconta Tatum nel post partita:

“Se abbiamo vinto il merito è tutto di Al: ha segnato un tiro pesantissimo, è lui che dobbiamo ringraziare. Oltre al tiro è stato straordinario sotto tutti i punti di vista, dall’attacco fino alla difesa: è stato fondamentale”

Un successo che permette a Boston di rimanere al comando della Eastern Conference, nonostante le difficoltà incontrate. I Bulls hanno perso per infortunio DeMar DeRozan ma, nonostante ciò, hanno messo in bilico la vittoria di Jayson Tatum & Co. Negli scontri diretti regna il pareggio con due vittorie per parte, come continua Tatum nel post partita:

“Loro sono una squadra ostica e anche stasera l’hanno dimostrato: poco conta il loro record, hanno davvero talento e ogni notte possono battere chiunque. Pressano senza sosta e attaccano molto bene, sono avversari davvero temibili: abbiamo pareggiato la serie con loro, dobbiamo essere davvero soddisfatti”

Per i Boston Celtics ora ci sarà la sfida contro New Orleans nella notte di giovedì, mentre Chicago ospiterà gli Wizards.

