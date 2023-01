NBA, tripla doppia perfetta per Nikola Jokic. Reggie Miller: “Non ci sono più aggettivi per descriverlo”

Finisce 109-122 alla Ball Arena di Denver. Continua la striscia positiva di 11 vittorie in casa per Jokic e compagni, che tornano primi nella Western Conference con un record di 27-13. Termina invece quella dei Lakers che, orfani di LeBron, cadono in casa dell’MVP in carica nonostante i 25/7/7 di Russell Westbrook, autore di una gran prestazione in uscita dalla panchina. Per Denver fondamentali i 34 punti (season-high) di Jamal Murray che sembra si stia pian piano riavvicinando a quello della bolla di Orlando.

Per Nikola Jokic si tratta della solita giornata in ufficio: 14 punti, 11 rimbalzi e 16 assist con il 100% dal campo (5/5). Diventa il primo giocatore nella storia NBA a concludere una partita con almeno 10/10/15 tirando con il 100% dal campo.

Nikola Jokic the best QB in Denver? 👀pic.twitter.com/GH0NbHzdWH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 10, 2023

Queste le parole di coach Malone nel post-partita:

“Lo dico sempre, è da tanto che sono nella lega e conosco molti giocatori che se avessero tentato solamente 5 tiri in un’intera partita sarebbero arrabbiati. Sono serio. A Nikola non importa se prende 5 o 25 tiri. Non ho conosciuto molti ragazzi come lui nonostante mi trovi in NBA da molto tempo. Una vera superstar altruista. Cinque tiri, nessuna lamentela o atteggiamento negativo. Pensa solo a giocare a basket nel modo giusto.”

