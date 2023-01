NBA, MVP, candidate Finals, Rookie dell’Anno: alcuni spunti dal sondaggio media di metà stagione

30 beat reporter e giornalisti, uno per ciascuna squadra NBA, hanno partecipato ad un sondaggio rivolto ai media rispondendo a varie domande in occasione del giro di boa della regular season 2022-2023. Quale squadra può recuperare terreno nella seconda metà di stagione? Chi andrà alle Finals? Chi vincerà l’MVP? Alcuni indizi aiutano a tracciare la narrativa e i temi caldi che ci terranno compagnia nei prossimi mesi.

NBA Media Survey, Golden State in rampa di lancio

Il 43% dei votanti ha indicato gli Warriors campioni in carica, come squadra in assetto da rimonta, candidata a un’ottima seconda parte di stagione. Seguono i Clippers (27% delle preferenze). Più staccate le altre squadre in top 5: pari merito Grizzlies, Heat e Bucks (7%).

Un inedito alle NBA Finals? I media ci credono

Boston Celtics (57%) e Los Angeles Clippers (34%) vengono ritenute a oggi le candidate più autorevoli alle NBA Finals 2023. I biancoverdi, già finalisti lo scorso anno, guidano la Conference. Per i californiani, scontato dirlo, molto dipenderà dalla condizione fisica di Kawhi Leonard e Paul George dopo la metà di aprile.

Chi si è mosso meglio sul mercato NBA? Cavs e Jazz in testa

Prospettive e ambizioni diverse per Cleveland e Utah. La franchigia dell’Ohio è ormai stabilmente in lizza per il fattore campo in un ipotetico primo turno Playoff a Est, mentre a Salt Lake City si brinda a una stagione già al di sopra di quanto previsto.

MVP NBA, i media immaginano duello Doncic-Jokic

Tris di Nikola Jokic in casa Denver o la prima affermazione individuale a livello NBA di Luka Doncic? Le previsioni dei giornalisti mostrano una leggera preferenza per quest’ultimo (43% vs 40%). Seguono Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum, che raccolgono il 7% a testa. Il serbo dei Nuggets viene ad ogni modo indicato come miglior international nella NBA dal 38% dei votanti; segue Giannis a 34%, mentre Doncic chiude il podio virtuale (28%).

Plebiscito (o quasi) per Banchero Rookie of The Year

C’è ancora una buona fetta di stagione da disputare e i risultati di squadra potrebbero orientare le votazioni in un senso o nell’altro, ma Paolo Banchero resta saldamente al comando nella corsa al premio di Rookie of The Year. Sul suo nome si concentrano il 97% delle preferenze. Seguite la sua annata d’esordio nel nostro focus mensile sulla classe Draft 2022.

Una visione completa del sondaggio rivolto ai media, con tutti i dati per esteso, è raccolta a questo link da Mark Medina.

