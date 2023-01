Bella vittoria dei Milwaukee Bucks al Madison Square Garden contro i New York Knicks: tanti i protagonisti della serata, con Giannis Antetokounmpo segna 22 punti e dieci rimbalzi, ma è Jrue Holiday a mettere in ghiaccio la partita diventando l’assoluto protagonista in 13 dei 17 punti realizzati nel finale.

Quarta vittoria consecutiva per i Milwaukee Bucks, arrivata nell’ultimo quarto dove registrano un parziale di 38-29. Ben sette i giocatori di Mike Budenholzer arrivati in doppia cifra questa notte, con il coach dei Bucks che – nel post partita – parla della capacità realizzativa dei suoi ragazzi:

Tra i protagonisti della vittoria dei Milwaukee Bucks c’è Joe Ingles che, con i suoi 17 punti, stabilisce il suo season-high. Una bella soddisfazione per il giocatore, che ha saltato le prime 29 partite della stagione a causa di un infortunio al crociato del ginocchio sinistro:

Joe Ingles on his best game to date in a Bucks uniform: "It's nice to see some of the work that I've put in for the last 12 months kind of paying off, and getting that rhythm back a little bit." #FearTheDeer pic.twitter.com/XSuMhuqTPC

— Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) January 10, 2023