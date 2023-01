Dopo cinque vittorie consecutive i Los Angeles Lakers si fermano contro i Denver Nuggets: i gialloviola – orfani di LeBron James – vengono travolti da Nikola Jokic, autore dell’undicesima tripla doppia in stagione. Una prestazione che lascia senza parole anche Darvin Ham che, nonostante la sconfitta, è fiero della partita dei suoi uomini.

La sconfitta con i Denver Nuggets è arrivata dopo una partita molto avvincente, soprattutto negli ultimi due quarti dove i Lakers hanno dato più del filo da torcere ai padroni di casa. Senza LeBron James (indisponibile per un problema alla caviglia sinistra) i gialloviola si sono affidati a Russell Westbrook, autore di 25 punti.

Nonostante l’eroico tentativo di recuperare la partita, i Lakers si sono arresi a Nikola Jokic. Nel post partita coach Darvin Ham loda il giocatore serbo avversario, ma anche la prestazione dei suoi Lakers:

“Veder giocare Jokic è impressionante, è una rarità soprattutto per un giocatore della sua stazza: in questa lega sono davvero pochi i ragazzi che sono in grado di farlo. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché non si sono mai arresi: hanno perso un paio di palloni e alcuni punti importanti non sono andati a segno. Chi ha giocato oggi fa parte di un gruppo competitivo che ha dato il massimo fino ad esaurire le energie: siamo competitivi, questa partita ne é la dimostrazione”

Darvin Ham with his takeaways from tonight's loss against the Denver Nuggets. pic.twitter.com/Bxdill8jna

Tra le fila dei Los Angeles Lakers c’è Russell Westbrook, autore di 25 punti nonostante si fosse slogato il mignolo. Un piccolo inconveniente che non l’ha minimamente toccato:

Russell Westbrook said he dislocated his right pinky finger in the first half and popped it back into place twice. pic.twitter.com/uoYNtZEEaK

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 10, 2023