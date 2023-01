NBA, infortunio per Zion Williamson: fuori per almeno 3 settimane

Sembrano far ritorno i fantasmi dello scorso anno in casa New Orleans. Già orfani di Brandon Ingram dal 25 novembre, i Pelicans perdono il loro miglior giocatore.

Ieri notte Zion Williamson si è sottoposto ad una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio alla gamba che lo ha costretto a terminare prematuramente la sua partita contro i Sixers. Il risultato non lascia dubbi: stiramento al bicipite femorale della gamba destra. L’ex Duke dovrà rimanere ai box per almeno tre settimane prima di tornare sul parquet.

New Orleans Pelicans star Zion Williamson is expected to miss multiple weeks with a hamstring strain, sources tell ESPN. Williamson underwent an MRI today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2023

Williamson stava registrando 27 punti, 6 rimbalzi e sette assist in soli 28 minuti prima di uscire dal campo durante il terzo quarto contro Philadelphia. Nel mese di dicembre ha giocato il miglior basket della sua carriera, sfiorando i 30 punti di media (29.8) e arrivando a segnare il suo career-high di 43 punti il 29 dicembre.

Grazie alla loro superstar, la franchigia della Louisiana era riuscita a mantenere saldamente la prima posizione della Western Conference per diverso tempo. Al momento si trova invece al terzo posto dietro a Denver e Memphis.

