NBA, 43 punti di Zion Williamson e i Pelicans tornano primi a Ovest

Zion Williamson, dopo aver saltato le ultime tre partite, stanotte è tornato nuovamente ad essere l’eroe dei Pelicans: 43 punti (career-high), tre rimbalzi e cinque assist con 14/21 dal campo. Con i suoi sotto di 5, ha segnato 14 punti negli ultimi 3 minuti di partita: un dominio fisico e tecnico impressionante anche per uno come lui.

Sembrava che la striscia positiva di New Orleans stesse per concludersi, ma Zion aveva altri piani: ha battuto da solo i T’Wolves 14-8 negli ultimi 2 minuti e 44 secondi di partita segnando ogni canestro della sua squadra, incluso il tiro libero della vittoria.

Final 14 PTS for the @PelicansNBA

33 PTS in the second half

Career-high 43 PTS on the night

Please enjoy this edition of Zion Williamson: Getting Buckets pic.twitter.com/r5X86YU4TE

— NBA (@NBA) December 29, 2022