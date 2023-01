Senza Steph Curry ci pensa Klay Thompson a caricarsi i Golden State Warriors sulle spalle: grazie ai suoi 54 punti – dove spicca il 53.9% dal campo (21/39) e il 47.7% da tre (10/21) – gli uomini di Steve Kerr superano all’overtime gli Hawks. Una grande prestazione che arriva a quasi un anno esatto dal suo rientro in campo dopo la sua lunga assenza per via dell’infortunio prima al ginocchio sinistro e, successivamente, al tendine d’Achille.

Klay Thompson: “Prima della partita ho parlato con Wilkins, è di grande ispirazione per me”

Dalle mani di Klay Thompson passa la tripla della vittoria, arrivata a 19 secondi dalla fine del primo overtime. Una prestazione superlativa, season-high per lui, che arriva a quasi un anno di distanza dal suo rientro in campo. Nel post partita il numero 11 Warriors racconta le sensazioni e le emozioni sia in merito alla vittoria contro gli Hawks che al periodo in generale, dove si è allontanato dai social:

“Mi sto allontanando dai social per ritrovare la miglior condizione fisica e mentale: lì è tutto di fretta, mentre ci vuole tempo e pazienza. Giocare così significa tanto per me: se guardo a dove ero un anno fa e dove sono adesso non posso che essere felice. Prima della partita ho parlato con Dominique Wilkins: anni fa anche lui ha avuto un infortunio al tendine d’Achille, per me è stato di grande ispirazione. È un grande risultato per me dopo tutti i momenti difficili che ho vissuto”

Klay Thompson sta ritrovando la condizione di un tempo e, per farlo, si ricorda sempre che sta vivendo il sogno di una vita, come spiega nella conferenza stampa post partita:

“Ogni giorno devo ricordarmi che giocare per gli Warriors è letteralmente un sogno: la cosa più importante è divertirsi e giocare duro, numeri, record e altre cose arriveranno solo se ci sono queste due cose. Pochi mesi fa non sarei riuscito a fare una partita del genere, è fantastico sentire che sto migliorando a ogni partita. So che sarò più continuo man mano che la stagione andrà avanti: dopo 30 partite all’attivo, mi sento benissimo”

