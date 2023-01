NBA, Milwaukee si fa rimontare 21 punti negli ultimi 3 minuti, ma vince all’overtime

Una partita decisamente folle quella andata in scena tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Questo perché Milwaukee, in vantaggio 90-69 con poco più di 3 minuti sul cronometro, si è fatta clamorosamente rimontare – subendo la tripla del pareggio avversario a 0.8 secondi dalla fine – e costretta agli overtime. I Bucks hanno regolato gli avversari nei cinque minuti supplementari. Per Toronto da segnalare la bellezza di ben 78 tiri sbagliati. Una vittoria che sarebbe stata davvero improbabile.

Giannis Antetokounmpo ha battuto il suo record stagionale con 21 rimbalzi raccolti nella vittoria dei Bucks a Toronto e l’ennesima tripla doppia (30 punti e 10 assist).

Leggi Anche

NBA, infortunio per Zion Williamson: fuori per almeno 3 settimane

Hornets, Kelly Oubre Jr. si opera alla mano: salta almeno un mese di NBA