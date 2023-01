NBA, Antetokounmpo ne fa 55 contro Washington: “Voglio che il mio gioco diventi noioso”

Dopo i 60 punti di Luka Doncic e i 71 di Donovan Mitchell, si aggiorna il career-high di un altro candidato MVP. Reduce da due partite contro Minnesota e Chicago, rispettivamente da 43 e 45 punti, stanotte Giannis Antetokounmpo ha dimostrato nuovamente perché è uno dei migliori al mondo su entrambi i lati del campo.

In un gran momento di difficoltà, con Milwaukee che prima di stanotte aveva vinto solo 1 partita nelle ultime 5, la stella del 2 volte MVP non smette di brillare e porta i suoi Bucks alla vittoria 113-123 contro degli inermi Washington Wizards. Per Porzingis e compagni sarebbe stato più semplice fermare un fiume in piena stanotte. Il tabellino del numero 34 a fine partita recita: 55 punti, 10 rimbalzi, 7 assist e 2 rubate con 20/33 dal campo in meno di 37 minuti sul parquet… letteralmente ingiocabile.

Per Giannis Antetokounmpo si tratta dell’ottava partita da almeno 40 punti: è l’unico insieme a Luka Doncic ad averne così tante in NBA in questa stagione. Inoltre Giannis è diventato il secondo giocatore nella storia a tenere di media almeno 45 punti, 15 rimbalzi, 5 assist in una striscia di 3 partite, l’ultimo a riuscirci? Wilt Chamberlain il 29 gennaio 1964.

Giannis Antetokounmpo 🇳🇬(55 points) Highlights vs. Washington Wizards. The two-time MVP also had 10 rebounds and seven assists to continue arguably the best stretch of his career. #NBAAfrica #NBA pic.twitter.com/PGj5WCHL2v — NBA Africa (@NBA_Africa) January 4, 2023

Queste le parole del greco:

“Voglio che il mio gioco diventi noioso. Che faccio quello che faccio e la gente non ne parla perché diventa noioso: lo faccio tutte le sere. Questo è quello che voglio fare. Voglio che le persone sentano che il mio gioco è noioso. Mentre io non mi annoio. I grandi giocatori, i migliori giocatori, non si annoiano mai. Scendono in campo e danno sempre il massimo ogni sera.”

Per Brook Lopez (21 punti, 12 rimbalzi), suo compagno di squadra da 5 stagioni, Giannis non ha mai giocato così bene:

“È in costante miglioramento. Quando ti chiedi dove può ancora arrivare e come può ancora progredire, continua a migliorare. Dovremo aggiungere parole al dizionario per trovare le parole per descriverlo. Sono sicuro che migliorerà ulteriormente. Chissà cosa farà dopo. È assolutamente fuori dall’ordinario.”

Il suo precedente massimo in carriera era di 52 punti, registrato contro i Sixers il 17 marzo 2019.

La (quasi) schiacciata di Antetokounmpo su Gafford

Tra gli highlights della giornata c’è anche questo tentato omicidio su Daniel Gafford, che dopo Kevin Durant, stava per finire anche nell’album di Giannis:

Daniel Gafford appears to have been injured on this play when Giannis Antetokounmpo tried to dunk on him. pic.twitter.com/dldhXUCDei — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) January 4, 2023

Queste le parole del greco a riguardo:

“Mia moglie mi ha detto che non pubblicano più le mie schiacciate su House Of Highlights. Sono qui da 10 anni, le mie gambe sono andate. Non ho più le gambe per saltare così in alto. Almeno ho fatto una windmill, spero che sia soddisfatta. Volevo veramente finire quella schiacciata ma mi sono emozionato e l’ho sbagliata.”

Quindi, ha aggiunto:

“E’ incredibile giocare al Fiserv Forum. Tutte le sere c’è un tifo e un’energia incredibile. Tutti abbiamo il nome dietro alla maglietta, ma in comune abbiamo il nome davanti. A volte c’è scritto ‘Milwaukee’ altre ‘Bucks’. Dobbiamo ricordarci che rappresentiamo la città e cerchiamo di giocare al meglio per fare ciò.”

Leggi Anche

Hornets, Kelly Oubre Jr. si opera alla mano: salta almeno un mese di NBA

NBA, Klay Thompson trascina gli Warriors alla vittoria su Atlanta