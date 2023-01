Hornets, Kelly Oubre Jr. si opera alla mano: salta almeno un mese di NBA

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Kelly Oubre Jr. dovrà sottoporsi a un intervento per curare un problema ai legamenti della mano sinistra. L’infortunio risale alla prima settimana di stagione e Oubre, che sta vivendo la migliore annata di carriera per punti (oltre quota 20 di media, 20.2), ha finora giocato sul dolore. I tempi di recupero sono stati tra le quattro e sei settimane.

Infortuni, il punto da casa Charlotte Hornets

Da metà dicembre gli Hornets possono contare sul rientrante LaMelo Ball nel backcourt. Per coach Clifford, lo stop di Oubre Jr, si aggiunge però all’intervento in artroscopia al ginocchio che terrà fuori gioco Cody Martin.

Leggi anche:

Klay Thompson trascina gli Warriors alla vittoria su Atlanta

Donovan Mitchell da record: 71 punti contro i Bulls

È la notte di Donovan Mitchell: le migliori reazioni social