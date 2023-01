I 71 punti segnati questa notte da Donovan Mitchell hanno scatenato il panico sui social: tante le reazioni dei protagonisti del mondo NBA, tra cui quelle di LeBron James e Kyrie Irving spodestasti dal numero 45 dei Cavs nel record di franchigia (57). Qui abbiamo raccolto le più belle della serata, tutte per celebrare l’impresa e l’ingresso nella storia del nuovo idolo di Cleveland.

New Year New Me😂… 71 of them thangs ‼️‼️ pic.twitter.com/eqTSqAEKk8 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 3, 2023

Da LeBron a Irving: tutte le reazioni social all’impresa di Donovan Mitchell

LeBron James perde il record di franchigia con i Cavs – condiviso con Kyrie Irving – e, nel post partita contro gli Hornets commenta così la prestazione di Donovan Mitchell, celebrandolo anche su Twitter:

“Non ho ancora visto gli highlights della partita, ma ovviamente il ragazzo doveva essere in fiamme. Giochiamo a un gioco in cui molti ragazzi parlano sempre di fare canestro, capisci quello che intendo dire? E alcuni dei migliori sono quelli che ci riescono. Ovviamente stasera Donovan ha dimostrato di essere uno dei migliori del nostro campionato: ogni volta che metti 60, 50, 40 0 70 punti sai di essere estremamente portato in quello che fai. Questo è sicuramente qualcosa che non dimenticherà mai, né lui né la sua famiglia”

🕷️ you're INSANE!!!!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 — LeBron James (@KingJames) January 3, 2023

I complimenti a Mitchell arrivano anche dall’altro illustre ex dei Cavaliers Kyrie Irving, reduce dalla vittoria sugli Spurs. Nel post partita Mitchell aveva parlato di una sua prestazione simile arrivata durante una partita a NBA2K e, riguardo i videogiochi, il giocatore dei Nets parla della prestazione del 45 Cavs:

“Sono felice per lui, i record sono fatti per essere infranti e sono contento che abbia battuto il mio. La cosa divertente è che prima della partita io e Don stavamo giocando a ‘Call of Duty’ e l’ho sgridato, vedevo che era bloccato e pensava ad altro. Ma alla fine ho capito il perché e sono contento per quello che ha fatto”

Haha, Heck of a Night GODBODY

🤞🏾♾ https://t.co/Nn46It7u04 — Hélà (@KyrieIrving) January 3, 2023

Non mancano i complimenti di Pau Gasol, leggenda dei Lakers. Con la prestazione di questa notte, Mitchell stabilisce la gara più prolifica a livello individuale dagli 81 punti segnati da Kobe Bryant nel 2006.

Poche parole nel tweet di Jayson Tatum, rimasto a bocca aperta per la partita del numero 45 dei Cavs: per Cleveland la vittoria è arrivata solo all’overtime grazie a Spida.

71 D Mitch!!!!! — Jayson Tatum (@jaytatum0) January 3, 2023

Tra le reazioni social più belle riguardo la prestazione di Donovan Mitchell c’è quella del suo compagno di squadra Darius Garland, out dalla partita di questa notte, che lo celebra con un doppio tweet.

OMG — Darius Garland (@dariusgarland22) January 3, 2023

Non credono a ciò che hanno visto neanche Jordan Clarkson e Cole Anthony.

71 is crazy 🤯 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) January 3, 2023

Leggi anche:

NBA, Donovan Mitchell da record: 71 punti contro i Bulls

Calendario NBA 2022-2023: date, orari italiani di tutte le partite in programma

NBA, Madison Square Garden: riconoscimento facciale per controllare i critici di James Dolan