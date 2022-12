NBA, altra tripla doppia per Luka Dončić e Dallas vince il derby texano contro gli Houston Rockets

Luka Dončić sembra non volersi più fermare. Il fuoriclasse sloveno, infatti, trova la sua seconda tripla doppia dopo quella fatta registrare contro i Knicks. 35 punti, 12 rimbalzi e 13 assist: questi i numeri con cui “Luka Magic” guida i suoi Mavericks alla quinta vittoria consecutiva, superando gli Houston Rockets nel derby texano per 129-114.

Stephen Silas, allenatore dei Rockets ed ex assistente di Dallas nelle prime due stagioni di Dončić in NBA, ha notato un certo cambiamento del numero 77.

“Sono sempre stati i suoi passaggi a distinguerlo da tutti gli altri ma ora che ai suoi passaggi ha aggiunto i canestri ciò lo rende un incubo per le difese.”

A fine partita anche l’head coach dei Mavs, Jason Kidd, ha commentato la prestazione di Dončić ribadendo l’importanza del supporting cast.

“Quando assisti o provi qualcosa del genere, dove c’è una storia con ciò che ha fatto Luka, puoi facilmente lasciarti andare, tornare al tuo posto e ricominciare a guardare. Ma qualcun altro dovrà aiutarlo a portare questo carico. Non possiamo semplicemente appoggiarci a lui. Non vediamo l’ora che faccia qualcosa di speciale. Gli altri giocatori in questo spogliatoio hanno la responsabilità di fare la loro parte del lavoro.”

Il messaggio ha avuto esito positivo visto che Dončić ieri sera ha potuto contare su un aiuto prezioso contro i Rockets. Aiuto arrivato prontamente da Christian Wood, Dwight Powell, Tim Hardaway Jr. e Spencer Dinwiddie, autori rispettivamente di 21, 19, 18 e 15 punti. Jason Kidd continua.

“Ho pensato che fosse una grande vittoria di squadra. Non dovevamo fare affidamento su Luka. Ho detto ad alcuni giocatori che avevamo bisogno di loro per alzare il livello e non aspettare Luka. Ne abbiamo parlato prima della partita e loro hanno capito lo stress a cui stiamo sottoponendo Luka. Quindi avevamo bisogno di alcuni ragazzi per essere in grado di mettere tiri facili e togliere a lui quella pressione, ed è quello che hanno fatto.”

Con questa quinta vittoria consecutiva, i Mavericks escono da un periodo difficile rimanendo uniti e conquistando il quinto posto ad Ovest. Proprio di questo parla Christian Wood.

“Giochiamo insieme. Se guardi la partita precedente [contro i Knicks], siamo rimasti uniti, anche se probabilmente tutti pensavano che avremmo perso. Oggi siamo rimasti uniti, tutti hanno mosso la palla e anche nelle partite precedenti ci siamo appoggiati l’uno all’altro e ha funzionato davvero. Poi Luka gioca come un MVP.”

Anche Dwight Powell la pensa come il compagno di squadra-

“Ci fidiamo l’uno dell’altro. Ovviamente ci sono stati alti e bassi. È chiaro che in certe partite la gente pensava che per noi fosse finita, invece siamo rimasti uniti. Questa è una delle cose più importanti per noi, è fidarci l’uno dell’altro e restare uniti qualunque cosa accada.”

Luka last 4 games: 50 PTS | 8 REB | 10 AST

32 PTS | 9 REB | 9 AST

60 PTS | 21 REB | 10 AST

35 PTS | 12 REB | 13 AST pic.twitter.com/mQIqJezKu4 — StatMuse (@statmuse) December 30, 2022

