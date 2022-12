La tripla doppia di Luka Doncic contro i Knicks ha lasciato senza parole molti spettatori e addetti ai lavori: Twitter è stato il luogo di ritrovo di giocatori e non per commentare la prestazione del numero 77 dei Mavs, dove si sono scatenate le reazioni degli utenti per la partita del 23enne sloveno.

Luka Doncic fa impazzire la NBA: le migliori reazioni Twitter

Il rookie Jabari Smith Jr. degli Houston Rockets usa poche ma significative parole per descrive la tripla-doppia di Luka Doncic, la prima nella storia NBA da almeno 60 punti e 20 rimbalzi:

60 and 20?? Omg — Jabari Smith Jr (@jabarismithjr) December 28, 2022

Pochi giorni fa i Dallas Mavericks hanno inaugurato la statua dedicata a Dirk Nowitzki, ma per Kevin Garnett è già tempo di farne un’altra dedicata al numero 77. Doncic con la prestazione di questa notte ha battuto il record di franchigia – precedentemente stabilito dalla leggenda tedesca – di punti segnati in una partita.

It’ll be another statue in Dallas… Luka is like that! 🤷🏾‍♂️ — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) December 28, 2022

Per Kristaps Porzingis Luka Doncic viene da un altro pianeta, come si deduce dal suo tweet:

“60/20/10?? Questo ragazzo non è normale”

60/20/10?? este tio no es normal @luka7doncic — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 28, 2022

Il proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban ha visto in passato altre prestazioni di Luka Doncic, ma quella di questa notte è qualcosa di mai visto prima, tanto da lasciare senza parole lo stesso Cuban:

“Stiamo assistendo alla grandezza di Luka Doncic: io non ho mai visto qualcosa di simile prima d’ora”

We are watching greatness @luka7doncic I've never seen anything like that ever — Mark Cuban (@mcuban) December 28, 2022

Incredulo Pau Gasol, che mostra solo rispetto al numero 77 dei Dallas Mavericks;

Christian Wood ha la fortuna di essere il compagno di squadra di Luka Magic e lo ricorda a tutti gli utenti di Twitter con un post, dando però il merito della vittoria anche al resto della squadra:

@luka7doncic Im sending u a GOAT to yo farm my boy .. 60.. great team W #MFFL pic.twitter.com/NrSbqlm5FY — 35 (@Chriswood_5) December 28, 2022

Per Frank Ntilikina la punta di diamante dei Dallas Mavericks deve vincere subito il premio MVP, senza alcun dubbio:

Tra le reazioni di Twitter più incredule c’è quella di Andre Drummond, che “accusa” Doncic di star mettendo in ridicolo tutta la NBA con le sue prestazioni sovraumane:

Luka wtf man…… this is getting ridiculous now! 60/21/10 sheeshhhh 😂😂😂 — Andre Drummond (@AndreDrummond) December 28, 2022

Poche parole anche per DeMar DeRozan, shockato dalla partita del numero 77 dei texani:

This dude Luka!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) December 28, 2022

Tra le reazioni Twitter più divertenti c’è quella di Trae Young, che gioca sul titolo della celebre canzone di Cyndi Lauper Girls just want to have fun per indicare quanto Luka Doncic si sia divertito nella partita contro i Knicks, vinta all’overtime:

Luka just having fun!

The game EZ @luka7doncic ! — Trae Young (@TheTraeYoung) December 28, 2022

Per Reggie Miller ora è chiaro perché il numero 77 dei Mavs viene chiamato Luka Magic e ci tiene a ribadirlo su Twitter:

Luka Magic!!! Goooood Lawd… — Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) December 28, 2022

