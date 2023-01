NBA, Luka Doncic segna altri 51 punti. Gregg Popovich: “È il prototipo del cestista”

Luka Doncic continua a fare la storia NBA. Ieri sera lo sloveno ha realizzato altri 51 punti, stavolta di fronte agli Spurs, e regalato la vittoria alla sua squadra in quel di San Antonio. Il tutto condito da 2 rimbalzi e 2 tiri realizzati negli ultimi 4.5 secondi. Si tratta del 6° successo consecutivo per i Mavs. Ha comunque sbagliato anche 2 tiri con 1.5 secondi rimanenti, di cui uno appositamente, per non dare diritto di replica agli Spurs. Ovviamente, ha preso il rimbalzo offensivo, chiudendo il match.

“Non è facile vincere a San Antonio, ma ancora una volta Luka è stato fantastico. Ci ha salvato ancora una volta sbagliando il tiro libero quando voleva metterlo a fine partita, quindi non hanno avuto il tempo di mettere in atto uno schema.”

Doncic ha chiuso tirando con un discreto 18/29 dal campo di cui 6/10 da dietro l’arco, aggiungendo 9 assist e 4 palle rubate. Con la sua terza partita con almeno 50 punti nelle ultime 5, lo sloveno è diventato il primo giocatore della storia a totalizzare 225 punti, 50 rimbalzi e 50 assist in una serie di 5 partite. Gli Spurs hanno resistito come meglio potevano ma non sono mai riusciti a rallentare il playmaker avversario. Per lo stupore di Woods:

“È incredibile. Nei miei 7 anni in NBA, non ho mai visto nessuno fare quello che fa. È in una forma incredibile. Gioca come un MVP. È chiaramente uno dei migliori giocatori della NBA.”

Anche Gregg Popovich ha voluto sottolineare quello che è successo:

“È solo un meraviglioso giocatore di basket. Il prototipo del giocatore di basket: un grande QI cestistico e un bagaglio tecnico di alto livello in un solo uomo. Lui è molto speciale. Abbiamo fatto la stessa cosa che hanno provato tutte le altre squadre, ma niente ha funzionato. Speri solo che Doncic sbagli i suoi tiri. Abbiamo fatto un buon sforzo collettivo e individuale su di lui, ma è un giocatore incredibile. Il suo QI è fuori scala. Preferiremmo vincere piuttosto che perdere, come tutti gli altri, ma sono davvero orgoglioso dei loro sforzi e di come hanno continuato anche dopo essere stati sotto di 13, 14 punti.”

