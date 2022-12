Luka Doncic è sempre più nella storia NBA: questa notte ha condotto i suoi Dallas Mavericks alla vittoria all’overtime grazie alla tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e dieci assist, la prima prestazione del genere nella storia della lega. Numeri impressionati per il 23enne sloveno che, in questa stagione, sta abbattendo numerosi record.

We are in the presence of greatness 🪄@ModeloUSA | #ModeloMilestone pic.twitter.com/q6vN5uZwkP

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 28, 2022