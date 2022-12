NBA, Dirk Nowitzki sul GOAT: “Ho quasi finito gli argomenti per Michael Jordan su LeBron James”

Nell’annosa questione su chi sia il Goat della NBA e del basket in generale, anche Dirk Nowitzki ha voluto dire la sua. Il tedesco, infatti – a margine della cerimonia di inaugurazione della sua statua all’American Airlines Center di Dallas il giorno di Natale – ha esplicitamente detto di essere a “corto di argomenti” per difendere lo status di Michael Jordan rispetto a quello di LeBron James. L’ex stella dei Mavericks ha semplicemente spiegato la questione in vista del superamento di un nuovo record NBA da parte del nativo di Akron, ossia quello relativo ai punti segnati nella storia della Lega.

“Eccezionale che possa ancora giocare così nel suo anno 20… Dico sempre che Michael Jordan è il GOAT – ma se (LeBron) dovesse davvero superare Kareem come miglior marcatore di sempre in NBA, allora devo dire che sto finendo gli argomenti per (sostenere) Michael…”

A questo punto non rimanere che attendere qualche settimana per essere testimoni di un cambio epocale rispetto ad un record che resiste da ormai diverse decadi. LeBron James sembra acquisire sempre più forza nel dibattito sul Goat – anche se i titoli NBA, ad oggi, sono ancora due in meno rispetto a His Airness.

