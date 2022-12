NBA, Kevin Durant supera Tim Duncan nella classifica marcatori all-time

I Brooklyn Nets non si fermano più. Nella notte italiana la squadra più in forma della NBA ha raggiunto la nona vittoria consecutiva battendo i Cleveland Cavaliers 125-117 alla Rocket Mortgage FieldHouse.

La copertina della serata è tutta per Kevin Durant. Il numero 7 dei Nets ha messo a segno una prestazione da 32 punti e 5 assist con 10/18 al tiro di cui 5/8 da dietro l’arco dei tre punti. Ma soprattutto si è messo un certo Tim Duncan alle spalle nella classifica marcatori all-time della NBA, salendo al quindicesimo posto.

Prima della gara contro i Cavs Durant era fermo a quota 26.484 punti, a soli 12 punti dalla leggenda dei San Antonio Spurs. Il nativo di Washington è riuscito ad eguagliare Duncan già a fine primo quarto, superandolo poi a 5 minuti dalla fine del primo tempo. L’obiettivo ora ha un nome ed un cognome, Dominique Wilkins, distante 152 punti.

Nella notte KD ha ritoccato anche un altro record, quello delle triple fatte registrare in carriera. Con le cinque triple – su otto tentativi – segnate ieri notte, Durant ha raggiunto il ventunesimo posto, con 1829 canestri dalla lunga distanza, occupato fino a 24 ore fa da Kobe Bryant con 1827. Adesso a KD manca solo una tripla per raggiungere Chauncey Billups al ventesimo posto.

Il fuoriclasse dei Nets sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera con 30 punti, 6.6 rimbalzi e 5.3 assist di media.

