Questa notte gli Orlando Magic di Paolo Banchero hanno affrontato i Lakers: una sfida dal sapore particolare per l’azzurro visto che ha affrontato – e marcato – il suo idolo d’infanzia LeBron James. Una serata però dal retrogusto amaro, visto che i gialloviola hanno vinto la partita e il nostro connazionale ha segnato solo quattro punti.

