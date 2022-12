Hornets, c’è ancora spazio per Miles Bridges in NBA? Steve Clifford non commenta

Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Adrian Wojnarowski di ESPN Miles Bridges e gli Charlotte Hornets sarebbero in costante contatto per provare a raggiunge un accordo che consenta al giocatore di rientrare nella lega dopo i fatti di cronaca e violenza domestica che l’hanno coinvolto negli ultimi mesi.

Tempi e modalità dell’intesa restano da definire e un eventuale reintegro, che pure sembra sempre più probabile, andrebbe in parallelo con una sospensione da scontare – comminata dalla NBA. Bridges, spettatore a bordo campo in occasione della partita vinta contro i Los Angeles Lakers, ha salutato alcuni e compagni di squadra scambiando cenni anche con LeBron James [i due sono rappresentati da Klutch Sports].

Miles Bridges is here courtside for the second half. pic.twitter.com/0Ia1gFR9sf

— Rod Boone (@rodboone) December 24, 2022