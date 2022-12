NBA, All-Star Game 2023: aprono ufficialmente le votazioni dei tifosi per eleggere i titolari

Dalle ore 17 di oggi, martedì 20 dicembre 2022, fino alle 6 di mattina del prossimo 21 gennaio, gli appassionati del mondo NBA potranno contribuire direttamente all’elezione dei dieci giocatori che scenderanno in campo da titolari in occasione dell’All-Star Game 2023. La settantaduesima edizione della partita delle stelle avrà luogo il prossimo 19 febbraio a Salt Lake City e, come di consueto, sarà l’evento conclusivo dell’All-Star Weekend.

La procedura di voto dei quintetti base, rimasta invariata rispetto alla scorsa stagione, è semplice e intuitiva. Per esprimere le proprie preferenze, infatti, basterà inserire le proprie credenziali (o eventualmente creare un nuovo NBA ID) all’indirizzo www.NBA.com/vote, accedere all’area personale dedicata e servirsi della funzione di ricerca per selezionare l’atleta desiderato. Ciascun utente sarà chiamato a scegliere due guardie e tre giocatori del frontcourt per ciascuna Conference e potrà ripetere tale operazione ogni giorno, a patto che siano trascorse almeno ventiquattr’ore dall’ultimo invio andato a buon fine.

Alla chiusura delle urne digitali, il giocatore più votato ad Est e quello che avrà riscosso più preferenze ad Ovest saranno automaticamente eletti capitani e, dopo che gli allenatori avranno scelto anche le riserve, costruiranno le rispettive squadre tramite un vero e proprio Draft.

