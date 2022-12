NBA, altro game winner di A.J. Griffin e Atlanta vince ai supplementari

Ancora una volta A.J. Griffin è decisivo per i suoi: stavolta con un canestro a mezz’aria con gli Hawks sotto di 1 a 0.5 secondi dalla sirena.

AJ Griffin’s SECOND game winner this season 😳 CLUTCH rook (via @BallySportsSO) pic.twitter.com/GS1ilDSkuW — Overtime (@overtime) December 12, 2022

Si tratta del suo secondo game winning buzzer-beater in stagione in sole 27 partite disputate, con cui guida la NBA essendo solamente il terzo giocatore più giovane (19 anni e 109 giorni). Ai Bulls non basta un DeRozan clutch ai liberi e che chiude con 34 punti, 13 rimbalzi e otto assist.

“I miei compagni hanno continuato a dirmi di tirare per tutta la partita, nonostante non stessi segnando molto.” – ha detto A.J. a fine partita – “Il coach ha disegnato l’ultima azione per me e sono veramente contento della fiducia che ripone in me.”

Leggi anche:

NBA, i Lakers vincono a Detroit. LeBron James: “Mi fido di Reaves”. AD: “Possiamo vincere contro tutti”

NBA, Joel Embiid ne infila 53: “I miei compagni continuavano a darmi palla”

Programmazione Sky NBA, le gare trasmesse dal 12 al 19 dicembre