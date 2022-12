NBA, Joel Embiid ne infila 53: “I miei compagni continuavano a darmi palla”

Dopo aver segnato 39 e 38 punti nelle ultime partite, questa notte Joel Embiid è stato ancora più concreto contro gli Hornets. Il camerunese ha infatti chiuso con 53 punti, 12 rimbalzi e 3 assist in soli 34 minuti per una grande vittoria arrivata con il punteggio finale di 131-113. È stato il primo giocatore della stagione a firmare almeno 2 partite da 50 punti. L’ultimo Sixer ad aver registrato un record del genere è stato Allen Iverson nel 2004-2005. Nella storia del franchigia solo un altro giocatore ha fatto lo stesso, ossia Wilt Chamberlain. Alla domanda su cosa vuol dire unirsi a queste due leggende, ha risposto:

“Non lo so. Abbiamo vinto. È fantastico fare un record di questo tipo quando vinci. Sarebbe stato uno schifo giocare in questa maniera e poi perdere. Sono solo felice di contribuire quando vinciamo.”

Ora Embiid ha totalizzato 30 partite con almeno 40 punti e 10 rimbalzi, solo Wilt Chamberlain ha fatto meglio ai Sixers. Poi anche la sua media di 37.9 punti nelle ultime 10 partite è una prestazione rara a Philly, perché ancora una volta solo Wilt ha viaggiato a cifre maggiori – anche se di poco:

Joel ha spezzato il match nel secondo quarto dove ha firmato 20 punti per spingere la sua squadra in vantaggio all’intervallo:

“Abbiamo un detto in squadra che dice che devi ‘nutrire’ una mano che è calda. Chiunque in squadra, se segna solo una volta, devi continuare a dargli da mangiare finché la difesa non ti ferma una, due o tre volte. In questa situazione, ho continuato a segnare. E i miei compagni continuavano a darmi la palla.