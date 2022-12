Programmazione Sky NBA, le gare trasmesse dal 12 al 19 dicembre

Lanciamo la volata al Christmas Day NBA 2022 dando uno sguardo alla programmazione offerta dal canale tematico Sky Sport NBA per la week 9 di regular season. La piattaforma satellitare, lo ricordiamo, offre le telecronache in italiano in esclusiva delle migliori partite, anche con commento originale (fino a 12 ogni settimana).

Programmazione Sky Sport NBA, le partite trasmesse dal 12 al 19 dicembre: date, orari, telecronisti, repliche

Nel palinsesto, tra le altre, la trasferta di Golden State a Milwaukee, in un faccia a faccia tra i campioni NBA in carica e i defending champions 2021. Due le partite dei Jazz di Simone Fontecchio trasmesse in settimana. Occhio anche alla trasferta del TD Garden per Banchero e i suoi Magic. Alcune partite andranno in simulcast sul canale vetrina del pacchetto Sport, Sky Sport Uno (numero 201). Diamo uno sguardo al programma completo.

Notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre

Charlotte Hornets @ Philadelphia 76ers, in diretta a mezzanotte su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento in lingua originale. Repliche nella giornata di lunedì 12 dicembre, sempre su Sky Sport NBA.

Notte tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre

Brooklyn Nets @ Washington Wizards, in diretta all’ 1:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di martedì 13 dicembre.

Boston Celtics @ Los Angeles Clippers, in diretta alle 4:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento Iive in linga originale. Repliche nella giornata di martedì 13 dicembre, con telecronaca in italiano affidata alle voci di Andrea Solaini e Matteo Soragna.

Notte tra martedì 13 e mercoledì 14 dicembre

Golden State Warriors @ Milwaukee Bucks, in diretta all’1:30 su Sky Sport Uno (canale 201).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di mercoledì 14 dicembre, con telecronaca in italiano affidata a Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.

Phoenix Suns @ Houston Rockets, in diretta alle 2:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di mercoledì 14 dicembre.

Notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre

Cleveland Cavaliers @ Dallas Mavericks, in diretta alle 3:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di giovedì 15 dicembre.

Notte tra giovedì 15 e venerdì 16 dicembre

New Orleans Pelicans @ Utah Jazz, in diretta alle 3:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di venerdì 16 dicembre.

Notte tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre

New York Knicks @ Chicago Bulls, in diretta alle 2:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di sabato 17 dicembre.

Sabato 17 dicembre

Washington Wizards @ Los Angeles Clippers, in diretta alle 22:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Telecronaca live in italiano affidata ad Alessandro Mamoli e Marco Crespi. Repliche nella giornata di domenica 18 dicembre.

Notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre

Utah Jazz @ Milwaukee Bucks, in diretta alle 2:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di domenica 18 dicembre.

Domenica 18 dicembre

Minnesota Timberwolves @ Golden State Warriors, in diretta alle 21:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte tra domenica 18 e lunedì 19 dicembre

Charlotte Hornets @ Denver Nuggets, in diretta alle 2:00.

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di lunedì 19 dicembre.