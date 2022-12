NBA, i Lakers vincono a Detroit. LeBron James: “Mi fido di Reaves”. AD: “Possiamo vincere contro tutti”

Nonostante 3 sconfitte di fila, i Lakers chiudono bene il loro giro di trasferte vincendo a Detroit con il punteggio di 124-117. Un match che dà una buona impressione generale di queste 6 partite con 3 successi messi in cascina e soprattutto fiducia prima di affrontare la migliore squadra della lega domani sera: i Boston Celtics. Questo il commento a fine partita di Anthony Davis:

“Ecco perché era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi, per essere in fiducia prima di una partita importante in casa. Sentiamo di poter battere chiunque. Giochiamo molto bene in difesa, l’attacco funziona. Quindi ci aspettiamo che sia una buona partita per noi.”

Anche LeBron James è dello stesso parere:

“Dobbiamo cercare di riposare il più possibile da ora fino a martedì sera, perché ne avremo bisogno, perché ci viene a trovare una squadra molto brava. Ma mi piace il modo in cui abbiamo concluso il nostro giro di trasferte.”

Non è stato facile stasera contro Detroit. I Lakers possono ringraziare Austin Reaves per averli tirati fuori dal fango nel finale di partita. Con due soli punti di vantaggio a 35.1 secondi dalla fine, Reaves ha assunto il ruolo di pompiere di turno, servito da LeBron James – che ancora una volta si è fidato del suo giovane compagno di squadra – per mettere fine alla contesa. Questo il commento di LBJ:

“Mi fido di lui. Mi piace quello che porta, sia in attacco che in difesa, e il suo QI nel basket è molto alto. Gioca duro e non commette molti errori. E ogni volta che è in campo con me, mi fido che faccia qualcosa di buono.”

Immediata la replica di Reaves:

“Tra vent’anni, probabilmente ripenserò a momenti come questo e dirò: ‘Accidenti, uno dei più grandi giocatori della storia ha avuto fiducia in me’. È qualcosa di speciale.”

Da notare che Russell Westbrook – autore di 11 punti, 9 assist e 4 rimbalzi – non ha giocato un singolo secondo nell’ultimo quarto. Ham si è fidato di LeBron (35 punti), Anthony Davis (34 punti), Dennis Schröder e Lonnie Walker.

