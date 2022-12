I Dallas Mavericks perdono all’overtime contro i Detroit Pistons, nonostante i 35 punti di Luka Doncic: fatali gli errori dalla lunetta – 15 tiri liberi sbagliati su 29 – è la poca concentrazione della difesa negli ultimi minuti, comportamento inaccettabile per il coach Jason Kidd.

Wood ha trovato la schiacciata che poteva valere la vittoria a circa un minuto e mezzo dalla fine dell’overtime, ma Hayes ha poi sigillato la vittoria per Detroit. Un calo difensivo di concentrazione fatale per i Mavs, come spiega coach Jason Kidd nel post partita:

“Abbiamo sbagliato diversi tiri liberi, ma ci può stare. Quello che non va bene è lo sforzo e il lavoro che abbiamo fatto in difesa: domani ne parlerò con i ragazzi perché quello visto oggi non mi è piaciuto, sono deluso da quanto abbiamo fatto. Hayes? La nostra difesa ha sbagliato e lui ha preso il ritmo, ha tentato vari tiri e gli va dato il merito di aver segnato quelli importanti”

"It comes down to effort and that is something we will talk about tomorrow."

Jason Kidd speaks on tonight's tough loss to the Pistons. #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/HEHdCJQKj4

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) December 2, 2022