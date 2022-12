Mercato NBA, Al Horford rinnova con i Boston Celtics fino al 2025

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, firma eminente della redazione di ESPN, Al Horford sarà un giocatore dei Boston Celtics almeno fino al 2025. Il centro dominicano, infatti, ha appena esteso il proprio contratto con la franchigia del Massachusetts per altre due stagioni, firmando un rinnovo che gli garantirà, a partire dalla scadenza dell’accordo attualmente vigente ($26.5 milioni per la sola stagione 2022-2023), un incasso netto di $20 milioni.

Boston Celtics center Al Horford has agreed on a two-year, $20 million contract extension that ties him to the franchise through his 39th birthday, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/10v0FHqIIU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2022