Bucks, Khris Middleton commenta la prima di stagione in NBA, contro i Lakers

Khris Middleton è tornato in campo per la prima volta in NBA dopo 226 giorni, passato il primo quarto di stagione 2022-2023. Ha chiuso la sfida contro i Los Angeles Lakers con 17 punti, due rimbalzi e sette assist.

Khris Middleton descrive il suo stato d’animo e la condizione fisica al rientro in NBA

La sconfitta lascia l’amaro in bocca, ma Middleton riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno. Di seguito le sue dichiarazioni al termine del match:

“Mi sono sentito alla grande, dovrei dire bene in realtà. Se avessimo vinto sarebbe stato grandioso è stato bello tornare con i ragazzi. Mi sono affidato alla mia esperienza, pensando a quando sono rientrato dopo uno stop a stagione in corso. Non ho avuto fretta, ho aspettato la partita, senza strafare. C’è sempre un po’ di ruggine all’inizio. Felice, triste, nervoso, in ansia: è stato un mix di emozioni, ne ho passate tante negli ultimi due mesi.”

Una delle chiavi della partita, in una gara in cui i gialloviola ne hanno messi 133 a tabellone, è stata essenzialmente la marcatura sul pick n roll. Il punto di vista di Middleton:

“ll loro low pick n roll era duro da contrastare, hanno due dei migliori interpreti nella lega, anche AD [Anthony Davis] è un giocatore piuttosto smart, senza nulla togliere. Hanno capito che non avevamo risposte per quel tipo di giocata e l’hanno cavalcata per tutta la partita.”

Leggi anche:

Record Assist NBA: la classifica All-Time

NBA Classifica 2022-2023

Mercato NBA, Al Horford rinnova con i Boston Celtics fino al 2025