NBA, Khris Middleton pronto al rientro: svelata la data dell’esordio stagionale

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, Khris Middleton ha completato con successo il proprio percorso di riabilitazione ed è quindi pronto a tornare in campo dal primo minuto. A questo proposito, la guardia dei Bucks farà il proprio esordio stagionale nella notte tra venerdì e sabato, in occasione della sfida casalinga che vedrà i suoi Milwaukee Bucks affrontare i Los Angeles Lakers.

ESPN story on Milwaukee Bucks All-Star Khris Middleton planning return on Friday vs. the Lakers https://t.co/zWV7iZ5Hqk — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2022

Middleton, che non gioca una partita ufficiale dallo scorso aprile a causa di una lesione al legamento collaterale mediale rimediata in Gara 2 contro i Bulls, si è sottoposto ad un rigorosissimo percorso di riabilitazione sin dallo scorso luglio, sfruttando poi il Training Camp di inizio autunno e le prime settimane di regular season per affrontare da zero la preparazione atletica e tornare al più presto nella lista dei convocabili.

Il tre volte All-Star, reduce da una stagione eccellente in cui ha mantenuto una media di 20.1 punti, 5.4 rimbalzi e 5.4 assist a partita, ritroverà al proprio fianco una squadra estremamente solida, perfino più consapevole di quella da cui si è congedato contro la sua volontà la scorsa primavera. I Bucks vantano infatti un record di 15-5, che vale al momento il secondo posto nella Eastern Conference alle spalle dei soli Boston Celtics (18-4).

