NBA, Donovan Mitchell carica i Cavs in vista della trasferta di Milwaukee: “Sarà un grande test”

Dopo la sconfitta – la quinta consecutiva – contro i Milwaukee Bucks rimediata la scorsa settimana, sembrava essere iniziato un periodo di crisi senza fine per i Cleveland Cavaliers che invece sono riusciti a rialzarsi e a riconquistare il terzo posto ad Est grazie alle quattre vittorie consecutive ottenute a discapito di Charlotte, Atlanta, Miami e Portland.

I Cavs torneranno questa sera al Fiserv Forum sperando in una sorte diversa rispetto all’ultima volta e con un rientro molto importante nel roster:

“La differenza? [rispetto alla scorsa partita] Abbiamo recuperato Jarrett Allen.”

Queste le parole di Donovan Mitchell per il compagno di squadra che aveva saltato la prima partita per un infortunio alla caviglia.

L’ex Nets è un grandissimo apporto sia in attacco che in difesa per i Cavs e nelle succitate quattro vittorie ha fatto registrare 15 punti e 10.5 rimbalzi di media.

Tornando alla scorsa partita Cleveland non raggiunse per la prima – e fino ad ora unica – volta in stagione i 100 punti concludendo la gara con la sconfitta per 113-98 in favore di Giannis Antetokounmpo & Co.

Donovan Mitchell conclude esprimendo le proprie aspettative in merito alla partita di questa sera:

“Siamo una squadra diversa mentalmente, ma sappiamo di avere ancora margini di miglioramento. Abbiamo un po’ di fiducia. Sarà un ottimo test per vedere a che punto siamo, soprattutto perché li abbiamo affrontati di recente.”

Nelle 4 partite giocate dopo la sconfitta contro i Bucks, i Cleveland Cavs hanno la miglior difesa della lega e la quinta dell’intera stagione, concedendo 107.6 punti a partita.

Proprio su questo argomento si è espresso Darius Garland, sottolineando soprattutto il grande lavoro fatto da Lamar Stevens in questa metà campo:

“La nostra identità difensiva è chiaramente cambiata nell’ultima settimana. Abbiamo iniziato a giocare in modo più fisico, abbiamo fatto più soste, il che ci ha portato punti in attacco. Lamar [Stevens] apre la strada dal punto di vista fisico. Ci dà il tono in difesa e contagia tutti. Ha molta compostezza, non ha paura. Non c’è partita in cui non si senta in grado di avere la meglio sul suo avversario. Tra lui, Jarrett ed Evan, è dura in difesa.”

Leggi anche:

NBA, Patrick Beverley sospeso per tre partite

NBA, Paolo Banchero fuga ogni dubbio: “L’Italia è nei miei piani. Siamo una squadra forte”

NBA, Steph Curry e il legame con Charlotte: “Talvolta mi immagino con la numero 30 degli Hornets”