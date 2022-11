La NBA ha usato il pugno di ferro con Patrick Beverley: il giocatore dei Lakers è stato sospeso per tre partite dopo aver rifilato una spinta da dietro a Deandre Ayton. La sospensione costerà al gialloviola 270mila dollari di mancati stipendi.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/eKsauMBRKU — NBA Communications (@NBAPR) November 24, 2022

Patrick Beverley sospeso, la NBA: “La sua storia ricca di atti antisportivi”

La NBA non ha voluto farla passare liscia a Patrick Beverly, sospeso per aver spinto Deandre Ayton nella sfida di martedì tra i Lakers e i Suns. Nel comunicato ufficiale la lega – secondo Dave Mc Menamin di ESPN scritto dal vicepresidente esecutivo Joe Dumars – spiega il motivo che ha portato alla sospensione per tre partite del giocatore è stata anche la sua storia ricca di atti antisportivi.

Prima dell’episodio di martedì, Beverley si era già reso protagonista di un’altra spinta: era il 2021 quando durante le finali della Western Conference – lui giocatore dei Clippers – spinse violentemente Chris Paul. Un gesto recidivo che ha portato la NBA a punirlo severamente.

La sospensione gli costerà circa 270mila dollari di stipendio e salterà le due trasferte contro gli Spurs e la gara casalinga contro Indiana di lunedì.

La reazione di Patrick Beverley

Inizialmente Patrick Beverley era pronto ad accettare qualsiasi decisione della NBA, come si legge in un suo tweet:

“È stato molto poco professionale da parte mia, avrei dovuto reagire in maniera diversa. Sono un ragazzo cresciuto ormai: affronterò le decisioni che verranno prese”

Tuttavia il tono è cambiato dopo la notizia della sospensione, con il giocatore che ha scritto:

“Stanno cercando di rendermi un esempio”

Hear they trying to give me the book 🤦🏾‍♂️ — Patrick Beverley (@patbev21) November 24, 2022

I Lakers ora dovranno colmare la sua assenza nelle prossime tre partite: in questa stagione Beverley sta viaggiando a una media di 4.1 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist a partita.

