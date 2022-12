NBA, Davis lascia il campo e i Cavs battono i Lakers

Nella sfida della notte tra Cavaliers e Lakers, la squadra dell’Ohio ha battuto gli avversari per 116-102. La squadra di Los Angeles ha sofferto per l’assenza di Anthony Davis, uno dei giocatori più in forma in questa stagione, ma che ha giocato solo il primo quarto contro i Cavs. AD è tornato in spogliatoio dopo soli otto minuti in campo perché aveva i sintomi dell’influenza. Darvin Ham, head coach dei Lakers, ha commentato così la malattia di Davis:

“E’ progressivamente peggiorata. La sua temperatura corporea ha superato i 38°. Aveva detto di voler provare a scendere in campo, e lo ha fatto. Ma si sentiva troppo debole e disidratato, a un certo punto. Ma è quel momento dell’anno, siamo in inverno, cambia il clima e la temperatura”

Il miglior marcatore della serata per la squadra losangelina è stato LeBron James, che ha messo a referto 21 punti e 17 rimbalzi. L’ex stella dei Cavs ha commentato così l’assenza di AD, che lunedì era stato premiato come Giocatore della settimana della Western Conference:

“Avanti il prossimo, ma è un compito difficile da assolvere. Simbolicamente e letteralmente per quello che AD è riuscito a fare per noi nelle ultime settimane”

La firma della vittoria dei Cavs l’ha messa Donovan Mitchell, che ha segnato 43 punti tirando 17/27 dal campo in 40 minuti sul parquet. A fine partita LeBron ha commentato l’ottima prestazione del giovane avversario, arrivato quest’anno a vestire la maglia di Cleveland dopo gli anni a Utah con i Jazz:

“Ha fatto un ottimo lavoro nel penetrare negli spazi che gli lasciavamo, e ha messo alcuni tiri difficili per tutta la serata entrando subito in un momento molto positivo. E’ un ragazzo speciale”

Leggi anche:

NBA, Kawhi Leonard è tornato ed è clutch contro Charlotte: “A nessuno piace giocare a basket più di me”

NBA, Paolo Banchero e la visita di Pozzecco: “Parleremo nelle prossime ore”

Marcus Smart: “Sono sicuro che nessuno aveva più fiducia in Blake Griffin”