Finale NBA pazzo ad Atlanta: Hawks vincono all’overtime sulla sirena contro Raptors

Doppia beffa per i Toronto Raptors, bruciati sulla sirena al supplementare contro gli Hawks dopo aver avuto la chance di vincerla nei regolamentari. L’appoggio a canestro di Scottie Barnes, servito splendidamente da Fred VanVleet, sembrava cosa fatta, ma la fortuna non ha sorriso ai canadesi nel finale convulso. Peggio se possibile è andata all’overtime. Sull’ultima rimessa coach Nurse aveva organizzato una difesa pressing tutto campo, ma agli avversari sono bastati quattro passaggi per spalancare la via del canestro al layup di AJ Griffin. Per il rookie un momento davvero particolare: il suo primo buzzer beater in carriera arriva davanti agli occhi del papà, assistente allenatore proprio ai Raptors.

Sangue freddo Hawks: il rookie AJ Griffin castiga Toronto all’overtime

Coach McMillan ha commentato così l’ultima giocata al termine del match:

“È una situazione di cronometro sulla quale lavoriamo, ma non sai mai quando potrai averne bisogno o dovrai usarla. Stasera [i ragazzi] l’hanno eseguita perfettamente.”

Atlanta si riprende così dal brutto scivolone in terra canadese di qualche settimana fa. Sale a 16 il numero di gare consecutive con almeno 100 punti a referto, filotto che in avvio di stagione non riusciva agli Hawks dalla stagione 1973-1974.

