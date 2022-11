Joel Embiid non sarà della partita di questa notte contro Brooklyn, match che rappresenta il ritorno di Ben Simmons a Philadelphia. I 76ers rischiano di perdere la loro superstar per altre partite a causa dell’infortunio al piede sinistro rimediato nella sconfitta contro i Minnesota Timberwolves: Embiid, infatti, resterà fuori per almeno due partite.

The Philadelphia 76ers announce Joel Embiid will miss tomorrow's game against the Nets with a left mid-foot sprain, as well as Friday's game against the Hornets. His status beyond that will be updated later.

Philly will be down at least Embiid, Harden and Maxey tomorrow

— Tim Bontemps (@TimBontemps) November 21, 2022