NBA, McMillan striglia gli Hawks: “Con questi numeri, una squadra come Toronto ti stende”

Il parziale di -15 prima degli ultimi 12’ di gioco contro i Raptors si è fatto oltremodo pesante per gli Atlanta Hawks nella notte NBA. La squadra deve dimenticare al più presto la difficile trasferta canadese. Nate McMillan, deluso dalla mancata reazione dei suoi, pone l’attenzione su due dati eloquenti per spiegare il crollo evidente nel 109-139 finale.

Le dichiarazioni del capo allenatore di Atlanta:

“Nel momento in cui dovremmo essere più solidi, il quarto periodo, abbiamo concesso 44 punti, 43 punti in contropiede in tutta la partita. Con quest’approccio [e questi numeri] una squadra come Toronto ti stende e così è successo. Non c’è stata connessione tra la metà campo offensiva e quella difensiva. La rotazione in aiuto dev’essere più rapida, dobbiamo marcare meglio sulla palla, andare più convinti a rimbalzo. Il nostro attacco si è confrontato con una squadra [Toronto] che cambia molto [sui blocchi], non è una novità, siamo stati svogliati palla in mano. […] Hanno fatto più o meno quello che hanno voluto. Con Fred [VanVleet] fuori, Pascal Siakam è il loro innesco offensivo, attacca chiunque gli si metta davanti, non siamo stati in grado di arginarlo.”