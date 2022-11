NBA, Sixers: Tyrese Maxey fuori almeno 3 settimane per infortunio al piede

Primo mese di stagione già piuttosto movimentato per i Philadelphia 76ers. Joel Embiid sta tenendo la squadra in linea con il 50% di vittorie (record attuale 8-7), ma le assenze potrebbero complicare il tutto.

Sixers, emergenza in regia: Doc Rivers corre ai ripari

Dopo James Harden, infatti, in casa Sixers si è fermato anche Tyrese Maxey. Ne hanno dato notizia Shams Charania di The Athletic e Adrian Wojnarowski di ESPN. Il giocatore dovrà stare fermo tre-quattro settimane a causa di una piccola frattura al piede, che non dovrebbe tuttavia necessitare di trattamento chirurgico. ‘Il Barba’ Harden non tornerà prima di inizio dicembre, fino a quella data Doc Rivers sarà chiamato a sperimentare pescando jolly nella rotazione: pronti De’Anthony Melton e Shake Milton.

